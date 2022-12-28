Son zamanlarda gündeme gelen haberler ile birlikte birçok vatandaş tarafından Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedir? Soruları gündeme geldi. Peki, Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedir? Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapmak yasak mı?

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedir? Sorusu, gündemde yer almakta olan olay ile birlikte birçok kişi tarafından merak edildi. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer konu ise Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapmak yasak mı? Sorusu oluyor. Peki, Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedir? Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapmak yasak mı?

ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilmekte olan arşiv araştırması, Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması anlamına gelmektedir.

Vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan bir diğer konu ise güvenlik soruşturmasıdır. Güvenlik soruşturması, Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması anlamına gelmektedir.