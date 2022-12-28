Son zamanlarda gündeme gelen haberler ile birlikte birçok vatandaş tarafından Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedir? Soruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta olan Arşiv araştırması nedir? Arşiv araştırması ne demek, ne anlama geliyor?

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedir? Sorusu, gündemde yer almakta olan olay ile birlikte birçok kişi tarafından merak edildi. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Arşiv araştırması ne demek, ne anlama geliyor? Sorusu oluyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Arşiv araştırması nedir? Ve Arşiv araştırması ne demek, ne anlama geliyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Arşiv araştırması nedir? Arşiv araştırması ne demek, ne anlama geliyor?

ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilmekte olan arşiv araştırması, Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması anlamına gelmektedir.