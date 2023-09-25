Arsenal-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal maçı hangi kanalda?

Arsenal ve Tottenham arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki, Arsenal-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar...