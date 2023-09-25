Arsenal-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal maçı hangi kanalda?
Arsenal ve Tottenham arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki, Arsenal-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Arsenal ve Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. İki İngiliz devi arasındaki heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Arama motorlarında Arsenal Tottenham maçının detayları sorgulatılıyor. Arsenal maçı hangi kanalda merak konusu oldu. Peki, Arsenal-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
ARSENAL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Arsenal ve Tottenham maçı 25 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleşecek.
ARSENAL TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Arsenal ile Tottenham maçı Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.