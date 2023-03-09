Avrupa futbolunun iki nemaları organizasyonunda son 16 müsabakalarıyla devam ediyor. Arsenal ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Dev maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Sporting Lizbon maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

UEFA Avrupa ligindefutbol heyecanı devam ediyor. Arsenal ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Dev maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Sporting Lizbon maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Mikel Arteta'nın ekibi, sezonun şimdiye kadarki en büyük galibiyetlerinden birinin ardından çatışmaya giriyor ve Arsenal, Premier Lig'de Bournemouth'u 3-2 yenmek için iki gol geriden gelirken Reiss Nelson etkili oldu . Gunners, Sporting ile en son beş yıl önce Avrupa Ligi grup aşamalarında karşı karşıya geldi ve Emirates'te 0-0 berabere kalmadan önce deplasmanda 1-0 galip geldi.

SPORTİNG LİZBON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon ile Arsenal'in kozlarını paylaşacağı kritik müsabaka 9 Mrt Perşembe günü saat 20.45 de Estádio José Avalde oynanacak. UEFA Avrupa liginde Sporting Lizbon ile Arsenalin kozların paylaşacağı kritik müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Sporting Lizbon : Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Pote, Edwards; Chermiti.

Arsenal: Tomiyasu, Holding, Kiwior, Zinchenko; Jorginho, Vieira, Xhaka; Nelson, Martinelli, Smith Rowe.

SPORTİNG LİZBON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa ligi son 16 tur müsabakalardan biri olan Sporting Lizbon - Arsenal maçını Exxen den canlı olarak yayınlayacak.