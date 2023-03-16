UEFA Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken beklenen maçlardan biri ise Arsenal - Sporting Lisbon maçı oldu. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarından biri olan Arsenal - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? Arsenal - Sporting Lisbon maçı canlı izle!

Arsenal - Sporting Lisbon karşılaşmasına kısa zaman kala futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan mücadelenin ne zaman ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi maçı olan Arsenal - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? Arsenal - Sporting Lisbon maçı canlı izle!

ARSENAL - SPORTİNG LİSBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal - Sporting Lisbon maçı 16 Mart günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL - SPORTİNG LİSBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Sporting Lisbon Exxen platformunda canlı olarak yayınlanıyor.