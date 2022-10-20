Arsenal- PSV maçı neden ertelendi? Arsenal-PSV ne zaman, saat kaçta? Arsenal- PSV maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Tv8,5 Arsenal- PSV maçı canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Avrupa Ligi'nde iptal edilen Arsenal- PSV maçı ise araştırılan konulardan bir tanesi. İptal edilen Arsenal- PSV maçının neden ertelendiği merak ediliyor. Arama motorlarında Arsenal- PSV maçı neden ertelendi? sorusu aratılıyor. Peki, Arsenal- PSV maçı neden ertelendi? Arsenal-PSV ne zaman, saat kaçta?

Arsenal- PSV maçı neden ertelendi? sorusu merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal- PSV maçı ertelendi. Şimdi ise aratılan sorulardan bir tanesi de Arsenal-PSV ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Peki, Arsenal-PSV ne zaman, saat kaçta? Arsenal- PSV maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Arsenal- PSV maçı ile ilgili merak edilenler...

ARSENAL- PSV MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Arsenal'in açıklaması şöyle oldu;

"15 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan PSV Eindhoven ile UEFA Avrupa Ligi iç saha maçımız ertelendi.

Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından sonra UEFA, güvenlik güçleri ve kulübümüz ile olan konuşmalar sonrasında erteleme kararının çıktığını belirtiriz.

Maçı yeniden planlamak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve bu maç için satın alınan tüm biletler ve/veya ağırlama paketleri yeniden planlanan tarihte geçerli olacaktır."

ARSENAL- PSVMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi maçı olan Arsenal- PSV maçı 20 Ekim tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

ARSENAL- PSV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Arsenal- PSV maçı TV8,5 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.