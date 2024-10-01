Arsenal PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Arsenal PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ARSENAL PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Arsenal PSG maçı 2-0'lık Arsenal üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

ARSENAL PSG MAÇI CANLI YAYIN

Arsenal PSG maçını tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Arsenal PSG maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

ARSENAL PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal PSG maçı saat 22.00'de başlayacak.

ARSENAL PSG MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal PSG maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ARSENAL PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal PSG maçı tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal PSG maçı Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.