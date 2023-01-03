Arsenal-Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Arsenal Newcastle maçı ne zaman?
Gündem Haberleri
İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Arsenal – Newcastle bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal - Newcastle maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Arsenal-Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Arsenal Newcastle maçı ne zaman? İşte detaylar...
Arsenal maçı ne zaman? Arsenal – Newcastle bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal Newcastle maçının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Sporseverler Arsenal – Newcastle maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Arsenal-Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Arsenal Newcastle maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...
Arsenal Newcastle maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.
Arsenal-Newcastle maçı, 3 Ocak Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek.
Arsenal ve Newcastle'ın İngiltere Premier Lig maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.