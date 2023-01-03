Arsenal-Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Arsenal Newcastle maçı ne zaman?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Arsenal – Newcastle bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal - Newcastle maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Arsenal-Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Arsenal Newcastle maçı ne zaman? İşte detaylar...