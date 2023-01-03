İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan maçlar heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İngiltere Premier Lig'de Arsenal - Newcastle maçı oynanacak. Merak edilenler arasında ise Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Newcastle maçı hangi kanalda? Arsenal - Newcastle CANLI izleme linki var mı? soruları yer aldı.

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Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi de Arsenal - Newcastle maçı oldu. Arama motorlarında maça dair detaylar aratılıyor. Peki, Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Newcastle maçı hangi kanalda? Arsenal - Newcastle CANLI izleme linki var mı?

ARSENAL- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal - Newcastle maçı 3 Ocak günü saat 22.45'te oynanacak.

ARSENAL- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Newcastle maçı BeIN Sports 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.