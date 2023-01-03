İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Arsenal – Newcastle bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal - Newcastle maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Arsenal – Newcastle maçı CANLI İZLE! Arsenal maçı nereden, nasıl izlenir? Arsenal – Newcastle maçı canlı izleme linki! İşte detaylar...

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Arsenal – Newcastlemaçı CANLI İZLE! Arsenal – Newcastle bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal Newcastle maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Arsenal Newcastle maçının nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Arsenal maçı nereden, nasıl izlenir? Arsenal – Newcastlemaçı canlı izleme linki! Detaylar haberimizde...

ARSENAL - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Newcastle maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

ARSENAL NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal-Newcastle maçı, 3 Ocak Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek.

ARSENAL NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Newcastle'ın İngiltere Premier Lig maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.