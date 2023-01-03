İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Arsenal ve Newcastle bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal - Newcastle maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Arsenal – Newcastle maç sonucu! Arsenal maçı kaç kaç bitti? Arsenal-Newcastle maç sonucu ne? İşte detaylar...

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Arsenal – Newcastle maçı CANLI İZLE! Arsenal ve Newcastle bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal Newcastle maçının sonucu merak konusu oldu. Arsenal ve Newcastle arasında gerçekleşen maçın kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Peki, Arsenal maçı kaç kaç bitti? Arsenal-Newcastle maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

ARSENAL - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Newcastle maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

ARSENAL NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal-Newcastle maçı, 3 Ocak Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek.

ARSENAL NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Newcastle'ın İngiltere Premier Lig maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.