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İşte Premier Lig bu! Arsenal, Manchester City'yi 8 yıl sonra devirmeyi başardı

Arsenal, Manchester City'yi Gabriel Martinelli'nin golüyle 1-0 yendi ve rakibini Premier League'de 2015'ten bu yana ilk kez mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.