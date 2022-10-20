Arsenal- Manchester City maçı neden ertelendi? Arsenal-Manchester City ne zaman, saat kaçta? Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

İngiltere Premier Lig heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Premier Lig'de iptal edilen Arsenal- Manchester City maçı ise araştırılan konulardan bir tanesi. İptal edilen Arsenal- Manchester City maçının neden ertelendiği merak ediliyor. Arama motorlarında Arsenal- Manchester City maçı neden ertelendi? sorusu aratılıyor. Peki, Arsenal- Manchester City maçı neden ertelendi? Arsenal-Manchester City ne zaman, saat kaçta?

Arsenal- Manchester City maçı neden ertelendi? sorusu merak ediliyor. İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal- Manchester City maçı ertelendi. Şimdi ise aratılan sorulardan bir tanesi de Arsenal-Manchester City ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Peki, Arsenal-Manchester City ne zaman, saat kaçta? Arsenal- Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Arsenal- Manchester City maçı ile ilgili merak edilenler...

ARSENAL- MANCHESTER CİTY MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Arsenal ile PSV maçı şu açıklama ile iptal edilmişti;

"15 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan PSV Eindhoven ile UEFA Avrupa Ligi iç saha maçımız ertelendi.

Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından sonra UEFA, güvenlik güçleri ve kulübümüz ile olan konuşmalar sonrasında erteleme kararının çıktığını belirtiriz.

Maçı yeniden planlamak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve bu maç için satın alınan tüm biletler ve/veya ağırlama paketleri yeniden planlanan tarihte geçerli olacaktır."

Arsenal- PSV maçının ertelenmesi ise Arsenal'in maç programında dengesizlik oluşturdu. PSV maçında formda bir takım olabilmek adına şu açıklama ile erteleme kararı istendi;

"Premier Lig, Arsenal'in PSV Eindhoven ile ertelenen UEFA Avrupa Ligi maçını oynamak için, Manchester City ile aslen 19 Ekim'de oynanması gereken maçı UEFA ile anlaşarak erteledi. 15 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan Arsenal FC - PSV Eindhoven maçı şimdi 20 Ekim Perşembe 18:00'de oynanacak."

ARSENAL- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal- Manchester City maçının ne zaman olacağı henüz belirlenmedi. Belirlendiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.