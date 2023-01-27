Manchester City ile Arsenal, İngiltere FA Cup maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arsenal - Manchester Citey maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Manchester City maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Arsenal - Manchester City maçının hakemi kim? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...

İngiltere FA Cup 'ta Futbol heyecanı 4. tur müsabakaları ile devam ediyor. Arsenal ile Manchester City tur için kozlarını paylaşacak. Tek maç üslü oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal- Manchester City maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Arsenal- Manchester City maçının hakemi kim? Arsenal- Manchester City maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte, ArsenalManchester City maçına dair tüm detaylar haberimizde....

Ev sahibi ekip Manchester City, Premier Lig'de çıktığı 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Arsenal ise Premier Lig'de çıktığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 50 puanla lig liderliğini sürdürüyor.



ARSENAL - MACESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

İngiltere FA Cup 4. turundaki Manchester City - Arsenal maçı 27 Ocak Cuma günü (Bugün) saat 23.00 da oynanacak. Kritik müsabaka TİVİBU SPOR 2 kanalından futbolseverler ile buluşacak.



Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Man. City : Ortega; Walker, Laporte, Akanji, Gomez; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Alvarez, Grealish.

Arsenal: Turner; Tomiyasu, Saliba, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Trossard, Nketiah, Martinelli