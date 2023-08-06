Arsenal - Manchester City maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Manchester City maçı ne zaman?

6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Arsenal - Manchester City maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Arsenal - Manchester City CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Manchester City maçı ne zaman?

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

6 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Arsenal - Manchester City karşılaşması saat 18:00'da Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal - Manchester City karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilir. Tivibu Spor 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.