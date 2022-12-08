Arsenal - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Lyon maçı şifresiz mi?

Dubai Süper Cup hedefine ulaşmak isteyen Arsenal - Lyon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Arsenal - Lyon maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Arsenal - Lyon maçı ne zaman?