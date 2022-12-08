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Arsenal - Lyon hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 8 Aralık Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı TV'de var mı, yok mu, nereden izlenir?

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Arsenal - Lyon hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 8 Aralık Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı TV'de var mı, yok mu, nereden izlenir?

Bugün Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı oynanacak. Maçın Türkiye'de yayını var mı yok mu futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Arsenal - Lyon hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 8 Aralık Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı TV'de var mı, yok mu? Arsenal - Lyon maçı hangi kanalda olacak? İşte detaylar...

Dubai Super Cup turnuvasında bugün Arsenal- Lyon karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:30 'da başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak edildi. Peki, Arsenal - Lyon maçı nereden izlenir? Arsenal - Lyon maç nerede yayınlanacak? Ayrıntılar sizlerle...

Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı 8 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 18:30 'da başlayacaktır.

Maçın Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.

Arsenal - Lyon maçının Türkiye TV'lerinden yayını bulunmamaktadır. Arsenal - Lyon maçının canlı yayını yoktur.

Maç, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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