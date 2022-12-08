Arsenal - Lyon hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 8 Aralık Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı TV'de var mı, yok mu, nereden izlenir?

Bugün Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı oynanacak. Maçın Türkiye'de yayını var mı yok mu futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Arsenal - Lyon hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 8 Aralık Arsenal - Lyon Dubai Super Cup maçı TV'de var mı, yok mu? Arsenal - Lyon maçı hangi kanalda olacak? İşte detaylar...