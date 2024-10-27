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Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler!

Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler!
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Arsenal ve Liverpool arasında oynanacak olan maçta Kerem'in olup olmadığı merak konusu oldu. Maçın 11'leri açıklandı. Kerem'in oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler!

Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak olan heyecan dolu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun durumuyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Maçın ilk 11'leri de açıklandı ve futbolseverler, genç yıldızın sahada olup olmayacağını araştırıyor.Arsenal ve Liverpool arasındaki bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Özellikle Kerem'in form durumu ve sahada göstereceği performans, hem takımı hem de taraftarları açısından büyük önem taşıyor. Peki, Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler!

İLK 11'LER

Arsenal: Raya, Partey, White, Gabriel, Timber, Rice, Merino, Saka, Trossard, Martinelli, Havertz.

Liverpool: Kelleher, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Curtis Jones, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Diaz, Nunez.

Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler!

KEREM OYNAMAYACAK MI?

Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Arsenal, Liverpool'u konuk ediyor. Futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Maçın 11'leri açıklandı. Kerem ilk 11'de yer almıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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