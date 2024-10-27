ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda?

Arsenal ve Liverpool arasında oynanacak olan futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu iki dev kulüp arasındaki mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği ise merak edilen diğer konular arasında yer alıyor. Arsenal-Liverpool maçı için canlı yayın bilgileri, maç saatine yaklaştıkça daha netleşiyor. Taraftarlar, bu heyecan verici karşılaşmayı yüksek kalitede takip etmek için hangi platformları kullanabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, Arsenal- Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde..

ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal-Liverpool maçı 27 Ekim Pazar saat 19:30'da başlayacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.

ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Liverpool maçı beIN SPORTS 3 ekranından yayınlanacak.

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