Premier Lig'i yakından takip eden sporseverler Arsenal'in performansı karşısında Arsenal hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Arsenal hakkında birçok detay araştırılırken Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu, merak edildi. Peki, Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu?

Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu,konusuArsneal2in zirve yarışında gösterdiği performans sonrası merak edildi. Lig'in zirvesinde yer alan Arsenal hakkında Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu, konusu araştırıldı. Peki, Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu?

ARSENAL EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?