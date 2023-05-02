İngiltere Premier Lig iddialı takımlarından Arsenal ve Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal ile Chelsea maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Arsenal–Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Arsenal Chelsea maçı ne zaman? İşte detaylar…

Chelsea maçı hangi kanalda? Arsenal ile Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal ve Chelsea maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Arsenal Chelsea maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu merak konusu oldu. Peki, AArsenal–Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Arsenal Chelsea maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ARSENAL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ve Chelsea maçı 2 Mayıs Salı günü saat 22.00'da gerçekleşecek.

ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Chelsea arasında gerçekleşecek İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARSENAL VE CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Chelsea maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.