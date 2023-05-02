Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Chelsea maçı şifresiz mi?
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İngiltere Premier Lig hedefine ulaşmak isteyen Arsenal - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Arsenal - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman?
İngiltere Premier Lig heyecanla beklenen müsabakada Arsenal - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Arsenal - Chelsea maçı şifresiz mi? Arsenal - Chelsea maçı hakemi kim? Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Chelsea maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, İçtimai TV, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Arsenal-Chelsea Maçı, 02 Mayıs Salı günü oynanacak.
Arsenal-Chelsea Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Arsenal ve Chelsea, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.