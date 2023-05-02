İngiltere Premier Lig hedefine ulaşmak isteyen Arsenal - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Arsenal - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman?

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İngiltere Premier Lig heyecanla beklenen müsabakada Arsenal - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Arsenal - Chelsea maçı şifresiz mi? Arsenal - Chelsea maçı hakemi kim? Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Chelsea maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-05-2023 ARSENAL VS CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, İçtimai TV, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI İÇTIMAI TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI BEIN SPORTS 3 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Arsenal-Chelsea Maçı, 02 Mayıs Salı günü oynanacak.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal-Chelsea Maçı, saat 22:00 başlayacak.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Chelsea, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.