Arsenal–Chelsea MAÇ SONUCU! Arsenal maçı kaç kaç bitti? Arsenal–Chelsea maç sonucu ne?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Arsenal ve Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal ile Chelsea maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Arsenal –Arsenal MAÇ SONUCU! Arsenal maçı kaç kaç bitti? Arsenal –Chelsea maç sonucu ne? İşte detaylar...