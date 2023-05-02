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Arsenal–Chelsea MAÇ SONUCU! Arsenal maçı kaç kaç bitti? Arsenal–Chelsea maç sonucu ne?

Arsenal–Chelsea MAÇ SONUCU! Arsenal maçı kaç kaç bitti? Arsenal–Chelsea maç sonucu ne?

Gündem Haberleri

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Arsenal ve Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal ile Chelsea maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Arsenal –Arsenal MAÇ SONUCU! Arsenal maçı kaç kaç bitti? Arsenal –Chelsea maç sonucu ne? İşte detaylar...

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Arsenal – Chelsea MAÇ SONUCU! Arsenal ve Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan ArsenalChelsea maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Arsenal ile Chelsea maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Arsenalmaçı kaç kaç bitti? Arsenal –Chelsea maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

Arsenal ve Chelsea maçı 2 Mayıs Salı günü saat 22.00'da gerçekleşecek.

Arsenal ve Chelsea maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal ile Chelsea arasında gerçekleşecek İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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