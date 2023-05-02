Arsenal - Chelsea maç özeti! (VİDEO) Arsenal maçı özeti izle! Arsenal Chelsea maçı kaç kaç bitti?
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Arsenal ve Chelsea maçını kaçıran futbolseverler Arsenal maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Arsenal -Chelsea maç özeti! Arsenal Chelsea maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Arsenal Arsenal maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Arsenal - Chelsea maç özeti! İngiltere Premier ligin takımlarından Arsenalve Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal- Chelsea maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler ArsenalChelsea maç özeti! ArsenalChelsea maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, ArsenalChelsea maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…
Arsenal ve Chelsea maçı 2 Mayıs Salı günü saat 22.00'da gerçekleşecek.
Arsenal ve Chelsea maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
Arsenal ile Chelsea arasında gerçekleşecek İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.