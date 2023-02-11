İngiltere Premier Liginin iddialı takımlarından Arsenal ve Brentford bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal- Brentford maçı heyecanla bekleniyor. Arsenal-Brentford maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda? Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal Brentford maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Brentford maçı hangi kanalda? Arsenal ile Brentford bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Arsenal - Brentford maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Arsenal Brentford maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda? Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal Brentford maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

ARSENAL-BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Brentford maçı 11 Şubat Cumartesi 18.00'da yayınlanacak.

ARSENAL BRENTFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Brentford arasında gerçekleşecek İngiltere Premier Liginin maçı, Emirates Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ARSENAL BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ve Brentford maçı, BeinSports 3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.