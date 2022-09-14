Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili açıklama yapıldı. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başladı. Merak edilenler arasında ise arsası olan eve başvurabilir mi TOKİ? 2022 TOKİ arsası olanlar eve başvuru yapabiliyor mu?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başladı. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla beklerken bir diğer yandan da TOKİ taksitlerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, arsası olan eve başvurabilir mi TOKİ? 2022 TOKİ arsası olanlar eve başvuru yapabiliyor mu?

ARSASI OLAN EVE BAŞVURABİLİR Mİ TOKİ?

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ Sosyal konut projesi hakkında bilgi vermişti. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvurularıyla beraber vatandaşın aklında birçok soru oluştu. Bunlardan biri ise arsası olan eve başvurabilir mi? sorusu oldu. Arsası olan vatandaşlar TOKİ ev başvurusu yapabilir. Konut ve arsa başvurusu aynı anda yapılamaz. İmarlı arsası olan vatandaşlar her ikisine de başvuru yapamaz. 100 bin arsa hakkından 40 bini müstakil, 60 bine yakını ise müşterek oluyor. Arsa eğer 350- 500 metrekareyi aşıyor ise müstakil ev yapılabiliyor. Müşterek ise müştereken inşaat yapılması gerekiyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR 2022?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)