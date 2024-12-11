Arroz de marisco tarifi! MasterChef arroz de marisco nasıl yapılır?
Arroz de marisco tarifi! MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel arroz de marisco hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında arroz de marisco hazırladı. Peki, arroz de marisco tarifi nedir? Arroz de marisco nasıl yapılır? Arroz de marisco nedir?
Portekiz mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif arroz de marisco aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, arroz de marisco tarifi nasıl yapılır? Arroz de marisco nedir? Arroz de marisco nasıl yapılır, arroz de marisco yapılırken nelere dikkat edilir?
ARROZ DE MARİSCO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 diş sarımsak
1 orta boy soğan
70 ml sızma zeytinyağı
4 yemek kaşığı domates püresi
250 ml içerej
2 yemek kaşığı balık suyu
2 sonra ayrılır
1 seviye kaşık kırmızı biber
yarım çay kaşığı pul biber
500 gr dondurulmuş deniz ürünleri
300 gr dondurulmuş karides
360gr arborio pirinci
tuz
1 litre suARROZ DE MARİSCO TARİFİ
Soğanı ve sarımsağı doğrayarak başlayın. Daha sonra yağ ve defne yaprağıyla birlikte geniş bir tavaya alıp pişirin.
Soğan yumuşayınca domates püresini ve balık küpünü ekleyin ve biraz koyulaşmasına izin verin.
İçeceği ekleyin, 5 dakika pişirin ve suyu ekleyin. Kaynamaya bırakın ve ardından pirinci, tuzu ve kırmızı biberi ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirin ve önceden çözülmüş balığı, suyu ve kırmızı biberle birlikte ekleyin.
Kaynatın ve ısıyı azaltın. Ara sıra karıştırarak yaklaşık 30 dakika pişirin. Pirinç iyice piştiğinde arroz de marisco hazır olacaktır.
Arroz de marisco'yu hâlâ sıcakken servis edin ve mümkünse, risottonun güzel kremsi kıvamını kaybetmemek için servise tam zamanında hazırlayın.