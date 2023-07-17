Arpalı'da Çoruh Nehri Üzerine İnşa Edilen Cam Köprü Turizme Katkı Sağlıyor

Bayburt'un Arpalı beldesinde inşa edilen cam köprü, kafe ve restoran olarak kullanılarak kent turizmine katkı sağlıyor. Arpalı Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, yerli ve yabancı turistlerin daha çok zaman geçirmesi, turizmde oluşacak hareketliliğin ekonomik değere dönüştürülmesi ve belde halkının sosyal ve kültürel faaliyetlere erişim imkanlarının geliştirilmesini amaçlıyor. Köprüye yoğun ilgi gösterilirken, günde ortalama 1000 ila 1500 ziyaretçi ağırlanıyor. Proje aynı zamanda beldede istihdama da katkı sağlıyor.

Bayburt'un Arpalı beldesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, kafe ve restoran olarak kullanılan cam köprü kent turizmine katkı sağlıyor.

Arpalı Belediyesince Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında "Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor" projesi hayata geçirildi.

Beldede yerli ve yabancı turistlerin daha çok zaman geçirmesi, turizmde oluşacak hareketliliğin ekonomik değere dönüştürülmesi ve belde halkının sosyal ve kültürel faaliyetlere erişim imkanlarının geliştirilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde, Çoruh Nehri üzerine 50 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde çelik konsorsiyum üzerine kurulu cam köprü yapıldı.

Belediye tarafından hazirandan bu yana kafe ve restoran olarak işletilen mekanda ziyaretçiler, alttan geçen nehri seyrederken eşsiz manzarada doğayla iç içe bulunuyor.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, AA muhabirine, projeyi KUDAKA'nın desteğiyle 2 yılda tamamladıklarını söyledi.

Haziranda açılan köprüye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Polattimur, insanların ailece, fiyat istikrarının daim olduğu, doğa içinde piknik havasında zaman geçirebileceği bir mekana kavuştuğunu ifade etti.

Polattimur, Arpalı'nın özellikle yaz sezonunu yoğun geçirdiğini vurgulayarak, köprünün de yapılmasıyla günde ortalama 1000 ila 1500 ziyaretçi ağırladıklarını aktardı.

"Sosyal tesis ve donatı alanları daha da genişleyecek"

Ziyaretçilerin aileleriyle saatlerce köprü ve etrafındaki sosyal alanlarda vakit geçirdiğini anlatan Polattimur, şunları kaydetti:

"Günde ortalama 1000-1500 kişiyi restoran ve kafe bölümümüzde, yine çay bahçemizde ağırlıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde, yani 1-2 yıl sonra burada daha değişik mesire alanları ortaya çıkacak. Devlet Su İşleri ile ortak yürüttüğümüz projeler ve beldemize yapılan 4. Mekanize Tugayımızın hizmete girmesiyle sosyal tesis ve donatı alanları daha da genişleyecek."

Polattimur, projenin turizmin yanı sıra beldede istihdama da katkı sağladığına işaret ederek, kafe ve restoranda istihdam edilenlerin beldede yaşayanlardan seçildiğini söyledi.

"Nezih bir mekan"

Ziyaretçilerden Atakan Okumuş da her yıl yaz aylarında İstanbul'dan memleketi Bayburt'a geldiğini ve yeni yerleri gezdiğini belirtti.

Kentin her geçen yıl geliştiğini aktaran Okumuş, "Burası da çok güzel oldu memleketim için. Çok güzel sosyal donatı alanı oldu burası. Altından nehir geçiyor. Yemek yerken balıkları görebiliyorsunuz. Havadar bir yer, aileler ve çocuklar için çok nezih bir mekan." ifadesini kullandı.