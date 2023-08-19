Arnavutluk'ta İtalyan turistlerin hesabını Başbakan ödedi

Arnavutluk'un Berat kentinde hesabı ödemeden kaçan 4 İtalyan turistin hesabını Başbakan Giorgia Meloni ödedi. İtalya'nın Tiran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İtalyan turistlerin kurallara uyması ve borçlarını ödemesi gerektiği belirtildi.

Arnavutluk’ta bir grup İtalyan turist yemek yedikleri restoranda hesabı ödemeden kaçınca borçlarını Başbakan Giorgia Meloni ödedi.

Arnavutluk’un Berat kentinde hesabı ödemeden kaçan 4 İtalyan vatandaşının görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Tarihi net olarak bilinmeyen bu vaka, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın hafta içinde İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ile görüşmesinde de gündeme gelince diplomatik bir boyut kazandı.

İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, Meloni ile görüşmesinde yaşananları şöyle anlattı:

''Arnavutluk medyasında ve TikTok'ta, Berat'ta bir restorandan hesabı ödemeden kaçan bir grup İtalyandan başka bir şey konuşulmuyordu. Giorgia'yı (Meloni) gördüğümde ona bunu anlattım. Herkes güldü ama onun suratı asıldı ve Büyükelçi’ye 'Gidin bu embesillerin hesabını ödeyin lütfen ve bir açıklama yayımlayın. İtalya saygınlığını böyle yitiremez' dedi.''

İtalya’nın Tiran Büyükelçiliği de dün bir açıklama yayımlayarak söz konusu hesabın ödendiğini duyurdu.

Büyükelçilik İtalyanca ve Arnavutça mesajında, ‘’Başbakan Giorgia Meloni'nin talimatı üzerine, bir grup İtalyan turistin Berat şehrinde bir restoranda ödemeden bıraktığı hesabı kapatmak için harekete geçtik. İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öderler, bu tür olayların tekrarlanmamasını umuyoruz’’ denildi.

"Cezasızlık" eleştirileri

80 euro olduğu belirtilen hesabı büyükelçiliğin ödemesi İtalya’da, hesap ödemeden kaçan gruptan daha fazla polemik yarattı. Muhalefetten ve sosyal medyadan, söz konusu hesabın büyükelçilik tarafından ödenmesinin paranın vergi mükelleflerinin cebinden çıktığı anlamına geldiği gerekçesiyle eleştiriler geldi.

Daha Fazla Avrupa partisi lideri Riccardo Magi, ‘’Tatildesin ve restorandan para ödemeden kaçmak mı istiyorsun? Sorun değil, Meloni öder… İşte popülizmin aşırı ucu: cezasızlık’’ diye tepki gösterdi. Magi, bu tutumun "dürüst vatandaşlara" haksızlık olduğunu savundu.

Demokratik Parti’den Milletvekili Lia Quartapelle de ironik biçimde "Bu sağcılar gerçekten de kuralları çok önemsiyor" dedi ve "Restoranda hesap ödeyenleri salak yerine koyuyorlar, nasılsa Meloni orada tatildeyse, ödemeyi büyükelçilik halleder" diye ekledi.

Tepkiler üzerine İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, hesabın Başbakan Meloni’nin "kişisel fonundan" karşılandığını açıkladı.

Haber İtalya’da bugünkü gazetelerde geniş yer bulurken, Il Messaggero’daki makalede, bu jestin "tek seferlik" olduğunun da vurgulanması gerektiği belirtildi. Gazete, "Aksi halde, turistlerin bıraktığı hesapların kamu kasasından ödendiği söylentisi yayılırsa dünya çapında kim bilir daha kaç tane beleşçi yurttaşımız ortaya çıkar" uyarısı yaptı.

İtalyanlardan Arnavutluk'a 'yoğun ilgi'

Arnavutluk bu yaz İtalyanların tatil mekanı tercihlerinde dikkat çekici bir talep artışına şahit oldu.

Faşist lider Benito Mussolini döneminde İtalya işgaline uğrayan ülkenin Başbakanı Rama, bu tarihi hatırlatır biçimde paylaşımlar da yaptı. Rama, İtalyan turistleri taşıyan feribotların görüntüsünü ‘’işgal’’ diye niteleyerek paylaştı ve bu yıl ülkesine giden İtalyan turist sayısının yarım milyona ulaştığını söyledi.

İtalya basınına göre, bu yılın ilk 6 ayında bu ülkeye tatile giden İtalyanların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 arttı. Bu artışta en önemli etkenin, nispeten düşük fiyatlar olduğu belirtiliyor.

İtalya Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanı Francesco Lollobrigida ise Arnavutluk’a yönelik turizm patlamasını değerlendirirken İtalya’nın pahalı olmasını "kalite farkıyla" açıklamıştı. Lollobrigida, Arnavutluk’un karşı kıyısındaki İtalyan bölgesi Puglia’da "bulduklarımızı orada bulamayacağımıza eminim" demişti.

Başbakan Meloni’nin geçen hafta içinde ailece yaptığı Arnavutluk tatiline, aynı zamanda kardeşinin eşi olan Bakan Lollobrigida da katıldı.