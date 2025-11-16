Haberler

Arnavutluk İngiltere şifresiz CANLI izleme linki var mı? Arnavutluk İngiltere maçı hangi kanalda?
Arnavutluk ile İngiltere, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir mücadelede sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor.

İki ekibin karşı karşıya geleceği bu elemeler mücadelesi büyük heyecan yaratırken, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında müsabakanın yayın bilgileri ve erişim detayları yer alıyor.

16-11-2025 ARNAVUTLUK - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Arnavutluk– İngiltere karşılaşması, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Müsabaka S Sport Plus ve Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE ERİŞİM BİLGİLERİ

S Sport Plus, farklı platformlar üzerinden ve internet bağlantısıyla şifreli şekilde izlenebilen bir yayın hizmeti sunmaktadır.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Exxen dijital platformu da maçı şifreli olarak takip edebilmeye imkan tanıyor. Yayına hem uydu üzerinden hem de internet aracılığıyla erişilebiliyor.

ARNAVUTLUK – İNGİLTERE MAÇI HANGİ GÜN?

Bu önemli eleme karşılaşması 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

ARNAVUTLUK – İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Arnavutluk ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği mücadele 20.00'de başlayacak.

ARNAVUTLUK – İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki kritik eleme maçı, Tirana'da bulunan Air Albania Stadyumunda oynanacak.

