Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak konusu olan ve Arnavutköy yüzölçümü ne kadar? Arnavutköy kaç m2? Soruları ile birlikte araştırılan Arnavutköy'ün büyüklüğü ne kadar? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, Arnavutköy yüzölçümü ne kadar? Arnavutköy kaç m2? Arnavutköy'ün büyüklüğü ne kadar?

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ARNAVUTKÖY YÜZÖLÇÜMÜ NE KADAR?

İstanbul, Avrupa Yakası'nda yer almakta olan Arnavutköy ilçesinin yüzölçümü 506 bin km² olarak bilinmektedir. Ayrıca Arnavutköy ilçesine bağlı 38 mahalle bulunmaktadır. 29 Ekim 2018 tarihinde ilçe sınırlarında açılan havalimanı ile bölge turistik ve ekonomik anlamda gelişme kaydetmiştir.