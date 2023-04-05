Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak? Arnavutköy TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak?