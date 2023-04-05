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Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak? Arnavutköy TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak? Arnavutköy TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

Gündem Haberleri

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak?

Silivri TOKİ nereye yapılacak? Silivri TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?Silivri TOKİ nereye yapılacak? Silivri TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında İstanbul Arnavutköy TOKİ nereye yapılacak merak edildi. Peki, Arnavutköy TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

Arnavutköy KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ Arnavutköy kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Esenler- Başakşehir - Arnavutköy kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

Arnavutköy TOKİ NEREYE YAPILACAK?

Arnavutköy TOKİ konutlarının nereye yapılacağı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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