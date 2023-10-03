Arnavutköy sular ne zaman gelecek? ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ! 3 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da Arnavutköy'de yaşanan su kesintisi hakkında İSKİ tarafından 3 Ekim tarihli bir kesinti listesi yayınlandı. Arnavutköy'deki vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediyorlar. Peki, Arnavutköy sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Arnavutköy sular ne zaman gelecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan su kesintisi vatandaşları tedirgin etti. Kullanıcılar tarafından suların ne zaman geleceği araştırılıyor. Arama motorlarında 3 Ekim tarihli İSKİ su kesintisi listesi sorgulatılıyor. Peki, Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

ARNAVUTKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki su kesintisi saat 20:00 itibariyle sona ermesi planlanıyor. Arnavutköy'de su kesintisi yaşanan ilçeler şu şekildedir:

ADNAN MENDERES MAH., ANADOLU MAH., ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH., ATATÜRK MAH., BAKLALI MAH, BALABAN MAH, BOLLUCA MAH., BOYALIK MAH, DURUSU MAH, FATİH MAH., HACIMAŞLI MAH, HARAÇÇI MAH., HİCRET MAH., KARABURUN MAH, KARLIBAYIR MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., MEHMET AKİF ERSOY MAH., MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH., NENEHATUN MAH., SAZLIBOSNA MAH., TAYAKADIN MAH, TAŞOLUK MAH., TERKOS MAH., YAVUZ SELİM MAH., YENİKÖY MAH, YUNUS EMRE MAH., ÇİLİNGİR MAH., İMRAHOR MAH., İSLAMBEY MAH.

ARNAVUTKÖY SULAR NEDEN YOK?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde içme suyu sistemlerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Ekim Salıtarihinde su kesintisi yapılacaktır.