Arnavutköy semtinde 6 Eylül sabahı meydana gelen su kesintisi hakkında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Peki, Arnavutköy sular ne zaman gelecek? 6 Eylül Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek?

6 Eylül günü sabah saatlerinde Arnavutköy semtinde meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Arnavutköy'de suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Arnavutköy sular ne zaman gelecek? 6 Eylül Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek?

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

6 Eylül sabah saatlerinde meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar İSKİ'nin internet sitesinde şöyle yer aldı:

İLÇE: Arnavutköy

ETKİLENEN MAHALLELER: ADNAN MENDERES MAH., ANADOLU MAH., BOLLUCA MAH., BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH., HİCRET MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., MEHMET AKİF ERSOY MAH., MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH., NENEHATUN MAH., TAŞOLUK MAH., YAVUZ SELİM MAH., İMRAHOR MAH., İSLAMBEY MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/09/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 06/09/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.