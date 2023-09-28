Arnavutköy'de bugün okullar tatil mi? Arnavutköy'de okullar tatil mi sorusu vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Arnavutköy'de yarın okullar tatil mi?

Arnavutköy'de bugün okullar tatil mi? Etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken öğrenciler de bugün Arnavutköy'de okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor.

SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.

EKREM İMAMOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI?

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış birçok noktada seli de beraberinde getirdi. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece su baskınları yaşandı, araçlar göle dönen yolda ilerleyemedi. AKOM merkezinden son durum hakkında bilgi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek." dedi.

ARNAVUTKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

Gelişmeler sonrası okulların tatil olup olmadığı merak edilirken resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Arnavutköy okullar tatil mi (29 Eylül 2023)?

Arnavutköy'de bugün okullar tatil mi? Arnavutköy'de okullar tatil mi sorusu vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Arnavutköy'de yarın okullar tatil mi?

Arnavutköy'de bugün okullar tatil mi? Etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken öğrenciler de bugün Arnavutköy'de okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor.

ARNAVUTKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.

Gelişmeler sonrası okulların tatil olup olmadığı merak edilirken resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.