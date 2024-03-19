Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Açılışta konuşan Erdoğan, metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz?

ARNAVUTKÖY- İSTANBUL METRO HATTI NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Açılışta konuşan Erdoğan, metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

METRO HATTI DURAKLARI NE?

Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor. Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.