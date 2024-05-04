Arnavutköy İlk Öğretim Okulu Öğrencileri Müdürlerine Veda Etti

Arnavutköy'de minik öğrenciler, okuldan ayrılan müdürlerine "Hatıran Yeter" isimli şarkıyla veda etti

Okuldan ayrılan müdüre öğrencilerden veda gösterisi kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy İlk Öğretim Okulu öğrencileri, okuldan ayrılan müdür Mihrican Yıldızbaş için veda gösterisi hazırladı. Öğrenciler, müdürüne "Hatıran Yeter" isimli şarkıyla veda ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy İlk Öğretim Okulu öğrencileri, okuldan ayrılan müdür Mihrican Yıldızbaş'a veda etti. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, müdürleri için bir gösteri hazırladı. Öğrenciler, müdür Yıldızbaş'a okulun kapısından çıktığı sırada "Hatıran Yeter" isimli şarkıyı söylemeye başladı. Müdür Yıldızbaş duygu dolu anlar yaşarken öğrencilerine teker teker sarılıp yazdıkları kağıtları okudu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.