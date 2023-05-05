Arnavutköy'de Yaya Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karakaş'a otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Karakaş'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karakaş'a otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Karakaş'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Salih Dayı yönetimindeki 34 JJ 9781 plakalı otomobille Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karakaş'a çarptı. Kazanın etkisiyle Zeynep Karakaş havaya savrularak metrelerce sürüklendi. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılan Karakaş, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olan kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU NOKTADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR" Kazaya şahit olan İsmail Gözütok, "Bir kadın karşıdan karşıya geçerken sürekli kazaların olduğu bu noktada yine kaza oldu. Kadın karşıya geçmeye çalışırken arabayı fark etmedi. Bir anda araba vurdu. Biz diş kliniği çalışanları olarak müdahalemizi yaptık, hemen ambulansı aradık hastaneye kaldırıldı. Bu noktada sürekli kazalar oluyor. Hatta bugünkü kazadan 1 saat sonra yine büyük bir kaza tehlikesi atlatıldı. Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz. Sürekli aynı kazalara şahit oluyoruz burada." dedi.