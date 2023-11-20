Arnavutköy'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

ARNAVUTKÖY'de park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hala geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İslambey Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan otomobile müdahale etti. Tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın anı ve söndürme çalışmaları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.