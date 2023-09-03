Arnavutköy'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı

ARNAVUTKÖY'de TIR ile çarpışan otomobil, bariyerlere vurdu. Kazada, otomobilde bulunan 1'i bebek toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Adem T. yönetimindeki 34 AES 13 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Selami Ç. yönetimindeki 59 AFZ 245 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı. Yaralılar, ekiplerin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 1'i bebek 4 yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.