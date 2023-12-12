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Arnavutköy'de otomobil duvara çarptı, sürücü kurtarıldı

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İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil duvara çarptı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anları da ortaya çıktı.

İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastanaye kaldırılırken otomobilin duvara hızla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 34 NLM 54 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana geldi. Araç içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün yolda manevralar yaptıktan sonra, kız yurdunun duvarına hızla çarptığı görülüyor.

Görgü tanığı Ali İhsan Kömürcü, "Camiden kursa geçiyordum. Araç aniden fren yapıp duvara vurdu . Birden dönüş yaptı kapıdan dönecekti sanırım"diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "İçeriye aldım personel arabasını. Ben içeri girer girmez  bir baktım ki ses geldi döndüm baktım ki çocuk burada " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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