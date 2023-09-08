Arnavutköy'de Kaçak Döküm Yapan Hafriyat Kamyonu Yakalandı

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptığı denetimde kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsünü yakaladı. Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken sürücüye toplamda 352 bin lira ceza yazıldı.

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptığı denetimde kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsünü yakaladı. Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken sürücüye toplamda 352 bin lira ceza yazıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, drone kamerası ile kaçak döküme yönelik denetim yaptı. Hadımköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'ne, Aytekin Karaahmet yönetimindeki 34 FSM 665 plakalı hafriyat kamyonunun kaçak döküm yaptığı tespit edildi. Döküm anı drone ile anbean kaydedilirken, ekipler aracı yakaladı. Araç trafikten men ederek otoparka çekildi Araç sürücüsüne toplamda 352 bin TL ceza yazıldı.