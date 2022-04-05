Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı - Haberler

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Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı Arnavutköy Belediyesi iftar vakti trafikte kalan sürücülere ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlara, iftariyelik ikramında bulunuyor.

Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi iftar vakti trafikte kalan sürücülere ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlara, iftariyelik ikramında bulunuyor.

Arnavutköy'de Ramazan ayı boyunca iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtımı yapılıyor. Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri iftara yarım saat kala ana cadde ve sokaklara çıkarak, trafikteki sürücülere ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlara, iftariyelik ikramında bulunuyor. İftar saatinde yolda olan bir minibüs şoförü, "Arnavutköy Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Vatandaşını düşünüyor benim sefer saatim bugün iftar saatine denk geldi ama olsun" dedi.

Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı

Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı

Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı

Arnavutköy'de iftarda yolda kalanlara iftariyelik ikramı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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