Arnavutköy'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali'nde renkli görüntüler oluştu

İSTANBUL - Arnavutköy'de binlerce çocuğun katılımı ile düzenlenen Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların oyunlarla ve etkinliklerle doyasıya eğlendiği programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı "Çocuklarımızla geleneksel oyunlarımızın öğrenildiği bir ortamı paylaşıyoruz. Temiz ve güneşli bir ortamda farklı şeyleri görüyorlar eminim ki onların da çok hoşuna gidiyor" dedi.

Arnavutköy'de geleneksel hale gelen 'Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali' bu yıl 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlendi. Binlerce çocuğun aileleri ile gelerek doyasıya eğlendiği festival renkli manzaralara sahne oldu. Festival alanına kurulan çadır içi oyunlar ve sokak oyunları ile zaman geçiren çocuklar, ücretsiz olarak dağıtılan ikramlarla da keyfine keyif kattı. Öğleden sonra başlatan etkinlik gün sonuna kadar devam ederken, çocuklar doyasıya eğlendiği bir hafta sonu geçirdi.

"Ailelerimizin ve çocuklarımızın ilgisi oldukça fazla"

Programa katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün Arnavutköylü çocuklarımızla geleneksel oyunlarımızın öğrenildiği bir ortamı paylaşıyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın ilgisi oldukça fazla. Onların bedenen ve ruhen yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Dijital oyunlar ve telefonla çok fazla içli dışlı olunmasının getirdiği bir takım olumsuzluklar var. Bu sayede o olumsuzlukları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Temiz ve güneşli bir ortamda farklı şeyleri görüyorlar eminim ki onların da çok hoşuna gidiyor" şeklinde konuştu.

"Bütün oyunları keşfettim"

Festivale katılan çocuklardan Abdulsamet Aydın ise "Buradaki bütün oyunları keşfettim hepsine girdim hemen hemen. Ben yeni geldim ama burası çok güzel geçen sene bir kere daha gelmiştim" dedi.