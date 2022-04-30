Arnavutköy'de bayram tedbirleri kapsamında emniyet kemeri denetimi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile bayram tedbirleri kapsamında yurdun bir çok noktasında sürücülere yönelik uygulamalara devam ediliyor. Arnavutköy'de ise dün sabah saatlerinden itibaren ilçenin bir çok noktasına kurulan uygulama noktalarında durdurulan sürücülere emniyet kemeri takılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Denetimler kapsamında sürücülere "Bayramımız Kemerli Geçsin" sloganı yazılı broşürler de verildi. Denetimlerin tüm ilçe genelinde bayram bitimine kadar devam edeceği öğrenildi.