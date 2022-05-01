Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk - Haberler

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Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk Mezarlıktaki kalabalık havadan görüntülendi İstanbul Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk

Mezarlıktaki kalabalık havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Mezarlıkta oluşan kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da arefe günü alışveriş yoğunlukları dışında mezarlıklarda da yoğunluk oluştu. Çok sayıda vatandaş Arnavutköy Asri Mezarlığı'na geldi.

Yakınlarının mezarlarını ziyaretlerine gelen vatandaşlar, mezarlığa çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bayram öncesi mezarlıkların bakımlarını yapan, dua eden vatandaşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

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