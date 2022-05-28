Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi Meydanı Projesi'nin temeli atıldı - Haberler

Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi Meydanı Projesi'nin temeli atıldı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından Anadolu Mahallesi'nde yapılacak yeni meydan projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Arnavutköy Belediyesi meydan projelerine bir yenisini daha ekledi. Şimdiye kadar ilçede 25'i aşkın mahallede çok amaçlı meydan projeleri geliştirerek faaliyete alan Arnavutköy Belediyesi, Anadolu Mahallesi'ne de meydan projesi hazırlattı. İçerisinde gençlik merkezi, aile sağlığı merkezi, kapalı pazar, spor alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otopark, dinlenme alanları, kafeterya, kütüphane, muhtarlık binası ve çok amaçlı salonların bulunduğu toplam da 12 bin metrekare kapalı alanı bulunan yeni meydan projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Arnavutköy Kaymakam Vekili H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Vatandaşımız bir çok hizmete kolaylık ile ulaşabilecek"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Öncelikle Arnavutköy'ümüzün en büyük mahallesine hayırlı uğurlu olsun. Biz burada basit bir meydan düzenlemesi yapmıyoruz çok kapsamlı ve bir çok amaca hizmet eden bir meydanın düzenlemesini yapıyoruz. Vatandaşlarımız burada bir çok hizmete kolaylıkla erişim sağlayacak. Bir yandan kapalı pazarı ile bir yandan kapalı otoparkı ile hizmet verecek, dinlenme alanları olacak bir yer. 12 bin M2 kapalı alandan bahsediyoruz ve vatandaşlarımıza daha derli toplu şekilde hizmet verecek bir yer yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığımızın inşa ettiği Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattının çok yakınında durağının hemen karşısında bulunan bu alanda vatandaşlarımızın araçlarını bırakarak toplu ulaşımdan yararlanabilecekleri bir ortamı da hazırlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.