Arnavutköy'de 15 bin kişiye çiğ köfte dağıtıldı - Haberler

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Arnavutköy'de 15 bin kişiye çiğ köfte dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Deniz Zeybek - Genel
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Arnavutköy'de 15 bin kişiye çiğ köfte dağıtıldıİSTANBUL Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Lezzetler Festivali çerçevesinde 15 bin kişiye çiğ köfte dağıtıldı.

Arnavutköy'de 15 bin kişiye çiğ köfte dağıtıldı

İSTANBUL Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Lezzetler Festivali çerçevesinde 15 bin kişiye çiğ köfte dağıtıldı.

Yöresel Lezzetler Festivali kapsamında belli aralıklarla farklı illere özgü yiyecekleri tanıtan Arnavutköy Belediyesi, bu kez de vatandaşlara çiğ köfte dağıttı. 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan Arnavutköy halkı, konuşmalarının ardından aşık atışmalarını dinledi. Festival kapsamında alandaki 15 bin kişiye çiğ köfte ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bizim dönem dönem yapmış olduğumuz Yöresel Lezzetler Festivaliyle ilgili yeni bir lezzeti Arnavutköylü hemşehrilerimize tanıtıyoruz. Bugün de çiğ köfte günümüz. Çiğ köftemizin zaten topluma mal olmuş bir lezzet olduğunu biliyoruz ama burada maksat bir vesileyle böyle bir etkinlikle beraber Arnavutköylü hemşehrilerimizin yan yana gelmesi, onlarla bir arada bulunmanın hazzını, lezzetini yaşamaktı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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