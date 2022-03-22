Arnavutköy Belediye Başkanı kim? Ahmet Haşim Baltacı kaç yaşında, nereli? Arnavutköy Belediyesi hangi partiden?

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Arnavutköy Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Arnavutköy Belediye Başkanı kimdir? Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı hangi partili?

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAŞİM BALTACI KİMDİR?

1965 yılında doğan A. Haşim BALTACI, Trabzon'un Çaykara İlçesindendir.

1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan A. Haşim BALTACI, ilkokulu

Arnavutköy İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde

tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi

eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine

Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Yerel Yönetimler Bilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim

Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Askerliğini 1991-92 yılları arasında, önce Ankara Polatlı Topçu Okulunda, ardından

Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay öğretmen olarak tamamladı.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan A. Haşim BALTACI, iş hayatında;

mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak

çalıştı.

Birçok sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve

Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti'nin

kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Arnavutköy Belde Belediye

Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009'da tekrar seçilerek ilçe olan Arnavutköy'ün ilk

Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde de

tekrar Belediye Başkanı seçildi. Son yapılan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tekrardan aday olarak seçimi kazandı.

A. Haşim BALTACI, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haberler.com - Gündem