Arnavut Ciğeri tarifi! MasterChef Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Arnavut Ciğeri hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Arnavut Ciğeri hazırladı. Peki, Arnavut Ciğeri nedir? Arnavut Ciğeri nasıl yapılır? Arnavut Ciğeri nedir?

Sokak lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Arnavut Ciğeri ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Arnavut Ciğeri nasıl yapılır? Arnavut Ciğeri nedir? Arnavut Ciğeri nasıl yapılır, Arnavut Ciğeri yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Arnavut Ciğeri yapıldı, evde klasik Arnavut Ciğeri yapıldı! İşte en güzel Arnavut Ciğeri!

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ!

İçindekiler:

2 kişilik veya 4 kişilik başlangıç olarak:

Halka şeklinde hazırlanmış 2 adet beyaz soğan, tuz, taze çekilmiş karabiber, 1/2 yemek kaşığı tatlı biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı un, 2 dilim dana ciğeri, maydanoz.

Yapılışı

Karaciğeri küpler halinde kesin, küpleri una bulayın ve 15 dakika dinlendirin.

Bir tavada zeytinyağını kızdırın, 5 dakika sonra dana ciğeri küplerini dökün, ters çevirin ve 2-3 dakika pişirmeye devam edin, küpleri servis tabağına alın, tuz ve karabiber ekleyin, üzerine pul biber serpin, beyaz soğan halkalarını ve yıkanıp doğranmış maydanozu dizin.

Sıcak servis edilir.